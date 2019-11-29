Бейрут, , 23:05 — REGNUM Практически все автозаправочные станции отказываются обслуживать водителей в связи с объявленной владельцами АЗС забастовки в Ливане. Об этом 29 ноября сообщает РИА Новости.

В Бейруте и в других крупных городах, а также на автотрассах закрыты все АЗС, на некоторых из них висят поясняющие таблички, что забастовка АЗС проходит в связи с финансовым кризисом.

В стране опустела большая часть автодорог. В столице Ливана, Бейруте, проходят стихийные митинги. Люди время от времени блокируют движение автотранспорта, призывая водителей присоединиться к митингующим.

Полиция и армия наблюдают за протестными акциями, но практически не вмешиваются в происходящее. Силовики предпринимают усилия, чтобы не допустить долгосрочной блокировки автодорог протестующими.

В стране наблюдается ухудшение финансовой и экономической ситуации. Возник дефицит валюты в банковском секторе, приостановлены финансовые переводы на зарубежные счета, повышен процент комиссии при выдаче валюты наличными.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Ливане ситуацию с беспорядками взяли под контроль военные.

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