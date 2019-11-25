Бейрут, , 05:11 — REGNUM Ситуация в центре Бейрута, где произошли столкновения демонстрантов со сторонниками движений «Хезболла» и «Харакет Амаль», взята под контроль силами безопасности и армейскими подразделениями. Об этом 25 ноября в прямом эфире сообщает телеканал «Аль-Джадид».

Военным удалось развести противоборствующие стороны, которые продолжают кидать в друг друга камни и фаеры. В ходе столкновений есть пострадавшие.

Напомним, беспорядки в ливанской столице вспыхнули после появления видеозаписи, на котором участник демонстрации оскорбил лидера шиитского движения «Хезболла» Хасана Насраллу.

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