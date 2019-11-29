Лахор, Пакистан, , 19:41 — REGNUM Как минимум десять человек получили ранения при взрыве в городе Лахор на северо-востоке Пакистана. Об этом 29 ноября сообщает газета Doon.

Предполагается, что взорвался пакет, который оставил на сиденье моторикши один из пассажиров. В результате предварительного расследования было установлено, что взрыв не был случайностью. В сработавшем устройстве были использованы шарики от подшипников в качестве поражающих элементов, а вес взрывной части составил от трёх до пяти кг.

В результате взрыва пострадали случайные прохожие и водитель моторикши. Все пострадавшие госпитализированы, двое из них находятся в тяжёлом состоянии.

Полиция Пакистана проводит следственные действия по установлению организатора взрыва, изучаются обстоятельства произошедшего.

Ранее ИА REGNUM сообщало о гибели семи человек в результате подрыва взрывного устройства в пакистанском городе Лахор.

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