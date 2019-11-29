Лахор, Пакистан, , 13:15 — REGNUM Как минимум семь человек пострадали при взрыве в городе Лахор, который расположен на северо-востоке Пакистана. Об этом 29 ноября сообщает телеканала Geo. tv со ссылкой на свои источники.

По информации местных властей, неизвестный оставил взрывное устройство, массой около 2 кг, в повозке одного из местных рикш.

Также сообщается, что все получившие при взрыве ранения жители доставлены в местную больницу, а двое из них находятся в критическом состоянии.

Помимо этого, указывается, что в настоящее время пакистанская полиция начала проведение следственных действий по розыску организатора террористической атаки и по установлению всех обстоятельств произошедшего.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, 28 ноября в результате взрыва гранаты на юге Филиппин погиб полицейский.