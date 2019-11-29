Сухум, 29 ноября 2019, 14:38 — REGNUM В Республиканскую больницу из «Городской больницы № 4 города Сочи» прибыли нейрохирург Олег Мазманов и заведующий отделением реанимации Валерий Шустов. Российские специалисты совместно с абхазскими коллегами провели осмотр Доминики Акиртава. Об этом 29 ноября сообщает пресс-служба министерства здравоохранения и социального обеспечения Абхазии.
Доминика Акиртава с 22 ноября находится в отделении реанимации Республиканской больницы в состоянии комы третьей степени. Российские специалисты изучили и обсудили ход и перспективы лечения пострадавшей.
Напомним, 22 ноября днем в 14:40 трое неизвестных в масках подъехали на машине к набережной Махаджиров в Сухуме и открыли огонь по людям, сидевшим за столиком возле ресторана «Сан-Ремо».
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МВД Абхазии сначала сообщило о трех погибших и трех пострадавших. Потом выяснилось, что официантка ресторана Доминика Акиртава выжила и находится в реанимации в тяжелом состоянии.
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