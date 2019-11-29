Сухум, , 14:38 — REGNUM В Республиканскую больницу из «Городской больницы № 4 города Сочи» прибыли нейрохирург Олег Мазманов и заведующий отделением реанимации Валерий Шустов. Российские специалисты совместно с абхазскими коллегами провели осмотр Доминики Акиртава. Об этом 29 ноября сообщает пресс-служба министерства здравоохранения и социального обеспечения Абхазии.

Доминика Акиртава с 22 ноября находится в отделении реанимации Республиканской больницы в состоянии комы третьей степени. Российские специалисты изучили и обсудили ход и перспективы лечения пострадавшей.

«Мы полностью согласны с ходом и тактикой лечения девушки. Никаких разногласий в этом вопросе нет. У нас бы сделали то же самое. К сожалению, состояние остается очень тяжелым. Пациентка нетранспортабельна с нестабильной гемодинамикой, поддерживается большими дозами вазопрессоров», — отметил Олег Мазманов.

Напомним, 22 ноября днем в 14:40 трое неизвестных в масках подъехали на машине к набережной Махаджиров в Сухуме и открыли огонь по людям, сидевшим за столиком возле ресторана «Сан-Ремо».

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МВД Абхазии сначала сообщило о трех погибших и трех пострадавших. Потом выяснилось, что официантка ресторана Доминика Акиртава выжила и находится в реанимации в тяжелом состоянии.

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