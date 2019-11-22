Сухум, , 17:37 — REGNUM Перестрелка произошла у здания кафе в центре столицы Абхазии города Сухума, есть погибшие и раненые. Об этом 22 ноября сообщает издание «Апсны сегодня».

Инцидент произошёл около 14:40 мск возле здания кафе «Сан-Ремо». По предварительным данным, трое неизвестных, вооружённые огнестрельным оружием, открыли стрельбу по посетителям, сидевшим за столиками на улице возле кафе.

По предварительным данным, в результате стрельбы погибли три человека, официантка кафе и двое мужчин, все погибшие — граждане Абхазии. Также сообщается о трёх пострадавших, они были госпитализированы, об их состоянии информации нет.

Правоохранительные органы Абхазии ввели план «Перехват», направленный на установление личностей стрелявших и их задержание. Автомобиль подозреваемых был найден горящим в районе Депо в городе Сухуме.

Ранее ИА REGNUM сообщало о стрельбе в кафе в центре Сухума.

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