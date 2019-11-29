Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край, , 04:24 — REGNUM Власти Комсомольска-на-Амуре назвали возможную остановку электроплавильного металлургического завода «Амурсталь» «социальной катастрофой». Большая часть трудоспособного населения города потеряет работу и доход, а бюджет города Юности ждёт коллапс, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Читайте также: Должны ли власти Хабаровского края спасать коммерческое предприятие?

По подсчётам властей города, без работы останутся не только 3200 сотрудников «Амурстали», но и, в общей сложности, 16 000 горожан, так или иначе связанных с заводом.

В 2018 году «Амурсталь» уплатила в бюджеты всех уровней 1,628 млрд рублей налогов. За 9 месяцев 2019 года в бюджеты всех уровней уплачено 1,619 млрд рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, проблемы у единственного электроплавильного металлургического завода в ДФО «Амурсталь» начались после обысков в офисах компаний группы «Торэкс». «Амурсталь» — главный актив группы. Соучредителями «Торэкс» являются супруга губернатора Хабаровского края Сергея Фургала Лариса Стародубова и деловой партнёр семьи губернатора Николай Мистрюков, который арестован по подозрению в убийствах и покушении на убийство. После ареста Мистрюкова и обысков кредитующие банки приостановили финансирование, паузу взяли поставщики сырья. Для спасения «Амурстали» правительство Хабаровского края создает залоговый фонд, в который войдёт имущество на сумму в 130 млрд рублей. За счёт фонда может быть оказана поддержка и другим предприятиям.