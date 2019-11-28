Ольга Демиденко, 28 ноября 2019, 11:51 — REGNUM Решение правительства Хабаровского края создать специальный залоговый фонд для спасения завода «Амурсталь», который оказался в опасной ситуации в связи с обысками в офисах компаний группы «Торэкс» и арестом одного из поручителей, вызвало ожесточенные споры в регионе. Одни полагают, что завод необходимо спасти любой ценой, другие — что власти не имеют права закладывать краевое имущество ради спасения частной компании, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Фёдор Разин. Сталь идет (Бригада сталеваров). 1961
Фёдор Разин. Сталь идет (Бригада сталеваров). 1961

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В залоговый фонд власти края намерены поместить имущества, принадлежащего краю, на 130 млрд рублей.

Депутат Госдумы РФ от Хабаровского края Борис Гладких потребовал предельной прозрачности в формировании фонда. Парламентарий направил официальный запрос на имя генерального прокурора России Юрия Чайки. Гладких просит генерального прокурора назначить проверку по этому поводу и дать ответ на вопрос: могут ли краевые чиновники распоряжаться краевым имуществом для спасения частного, а не принадлежащего государству, предприятия.

Борис Гладких
Борис Гладких
Цитата из видео Дума ТЫ)

Ответа из Генеральной прокуратуры пока не получено.

«Меня сегодня в социальных сетях некоторые винят в том, что я не хочу спасать важный для края завод. Это не так. Напомню, что именно я обращался несколько лет назад в правительство РФ с официальным письмом о необходимости ввода эмбарго на вывоз металлолома за границу через основные порты ДФО — для того, чтобы завод «Амурсталь» мог получать сырье и встать на ноги! Но все подобные процедуры, имею в виду создание краевого залогового фонда, должны быть предельно выверены и прозрачны. Правительство края хочет поместить в залог имущества края на 130 млрд рублей. Вдумайтесь в сумму! Если Генеральная прокуратура подтвердит законность этого мероприятия — будем работать и делать всё для сохранения производства. Банкам, в которые обращаются собственники завода, также будет удобнее работать, если Генпрокуратура даст положительное заключение по этому фонду», — объяснил парламентарий корреспонденту ИА REGNUM.

Если завод встанет, то только в Комсомольске-на-Амуре без работы останутся порядка 3200 человек — 800 работников завода и рабочих связанных производств. Но и это — не всё.

Дальневосточный телеграм-канал «Барахло» напомнил, что стальная заготовка «Амурстали» — один из важнейших грузов для Ванинского морского торгового порта и для порта Советской Гавани.

«Суда со стальной заготовкой «Амурстали» идут из порта Ванино караваном, одно за другим, в АТР. Каждое судно — 20−25 тыс. тонн. Если завод встанет, без работы и дохода останутся все, кто занят на обработке этого груза в порту, а также в порту Советской Гавани. А это — целая толпа народа, который сегодня хорошо зарабатывает», — отмечают авторы телеграм-канала.

Ванинский морской торговый порт
Ванинский морской торговый порт
Ромашов Герман Викторович

Свое мнение высказали и представители других проблемных предприятий, которые утверждают, что их просьбы о помощи к правительству края остались без ответа, хотя на их производствах работает трудоспособное население целых отдалённых районов.

В соцсетях правительству края также напомнили, что однажды, ещё в бытность губернатором края Вячеслава Шпорта, правительство выступило гарантом по кредитам лесопромышленного гиганта «Аркаима»

"И что теперь? А теперь ни «Аркаима», ни денег», — пишут посетители социальных сетей.

Лесопромышленный комплекс «Аркаим» в Хабаровском крае, напомним, банкрот. На его место с подачи краевых властей и кредиторов пришло другое предприятие, но оно приняло на работу не более 300 человек, а на улице остались более 2000 рабочих.

В любом случае решение о создание залогового фонда для спасения «Амурстали» будет принимать законодательная дума Хабаровского края.

Как сообщало ИА REGNUM, в офисах компаний группы «Торэкс», основным активом которой является единственный в ДФО электроплавильный завод «Амурсталь», прошли обыски и выемка документов. Арестован один из учредителей завода, давний деловой партнёр семьи губернатора края Сергея Фургала Николай Мистрюков. На экстренном совещании в правительстве края, где присутствовали представители «Амурстали», банков, кредитующих завод, было заявлено, что обыски и арест Мистрюкова стали причиной остановки кредитования. По этой же причине поставщики металлолома и материалов также взяли паузу. Если завод будет остановлен зимой, а об этом уже идёт речь, то на его повторный запуск потребуется не менее 1,5 млрд рублей.

Литье стали
Литье стали
Akolit.ru

Завод «Амурсталь» входит в пятерку крупнейших налогоплательщиков Хабаровского края. Группа «Торэкс» приобрела завод в состоянии банкротства, в нерабочем состоянии. Сегодня завод наращивает производство.