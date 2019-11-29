Ростов-на-Дону, , 00:09 — REGNUM В Ростове-на-Дону перед судом предстанут сотрудники местного отдела полиции № 4. «Оборотней в погонах» обвиняют в ряде уголовных преступлений. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональной прокуратуре.

Из материалов уголовного дела следует, что группировкой руководил её создатель, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство. Банда полицейских-наркоторговцев приобретённые наркотики и психотропные вещества хранила в служебном кабинете. Наркозависимых «оборотни в погонах» заставляли распространять запрещённые вещества через «закладки». Сумма взяток, которые вымогали правоохранители за непривлечение лиц к уголовной ответственности, превысила 800 тыс. рублей.

Оперуполномоченный отдела по контролю за оборотом наркотических средств и участковый обвиняются в покушении на незаконный сбыт наркотических средств и психотропных веществ (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 228.1 УК РФ), мошенничество (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159 УК РФ), превышении должностных полномочий (ч. 3 ст. 286 УК РФ) и получении взятки (ч. 1 ст. 30, ч. 5 ст. 290, ч. 5 ст. 290 УК РФ). Вместе с бывшими стражами порядка на скамье подсудимых окажется местный житель.

Уголовное дело рассмотрит Ленинский районный суд Ростова-на-Дону.

ИА REGNUM ранее сообщало, что скандал с найденными в отделе полиции № 4 Ростова-на-Дону наркотиками произошёл летом 2018 года. В отношении начальника отделения по контролю за оборотом наркотиков было возбуждено уголовное дело по ст. 30 и ст. 228.1 УК РФ («Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств»). По некоторым данным, в его кабинете было найдено по меньшей мере 10 кг наркотиков. От следствия главный борец с наркотиками Ленинского района скрылся и был объявлен в федеральный розыск.

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