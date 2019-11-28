Соледар, ДНР, , 10:18 — REGNUM За минувшие сутки зафиксированы 12 обстрелов территории ДНР с позиций украинских силовиков, сообщили 28 ноября в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

Так, на горловском, донецком и мариупольском направлениях украинские формирования выпустили в общей сложности шесть мин калибра 82 мм, применили гранатомёты РПГ и СПГ, а также крупнокалиберное стрелковое оружие. Всего было выпущено 27 единиц боеприпасов.

«В зоне обстрела со стороны ВСУ оказались следующие районы/населённые пункты: Горловка (посёлок шахты имени Гагарина, посёлок шахты 6/7), Доломитное, Донецк (посёлок шахты «Трудовская»), Александровка, Лозовое, Старомихайловка, Ясное, Коминтерново, Саханка», — сказано в сообщении.

Информации о жертвах среди мирных жителей ДНР и разрушениях гражданской инфраструктуры не поступало.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее представители ДНР на переговорах в Минске призвали украинскую сторону провести обмен пленными до новогодних праздников.

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