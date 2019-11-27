Донецк, , 19:00 — REGNUM Делегация Донецкой Народной Республики на переговорах гуманитарной подгруппы трёхсторонней контактной группы в Минске предложила украинской стороне осуществить масштабный обмен пленными до Нового года. Об этом сообщила 27 ноября омбудсмен ДНР Дарья Морозова.

«Я призываю украинскую сторону в самые кратчайшие сроки предпринять все возможные шаги для того, чтобы провести значительный обмен пленными в ближайшее время. Мы должны дать людям возможность встретить новогодние праздники вместе со своими родными и близкими», — говорится в заявлении, распространённом пресс-службой омбудсмена.

Как сообщила Морозова, в ходе последних консультаций в Минске была «достигнута договорённость об обмене информацией в преддверии следующей встречи по подтверждению нахождения лиц для возможного их включения в список на обмен».

Вместе с тем, по её словам, украинская сторона «по-прежнему не меняет риторику своего поведения в отношении процессуальной очистки и очевидно не собирается доводить данный процесс до конца».

«В подобном же контрпродуктивном ключе было выстроено предложение со стороны Киева об односторонней верификации удерживаемых лиц. Однако, ввиду отсутствия доверия к украинской стороне и их нежелания идти на контакт, нашей стороной данное предложение было отклонено», — сообщила омбудсмен.

Напомним, последний масштабный обмен пленными между ДНР и Украиной состоялся в декабре 2017 года. Стороны обменялись удерживаемыми лицами по формуле «73 на 233».