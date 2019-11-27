Москва, , 22:49 — REGNUM Кошка, проткнувшая арматурой лапу на трёхметровом заборе, была спасена сотрудниками пожарно-спасательного центра города Москвы. Об этом 27 ноября сообщила пресс-служба департамента ГО ЧСиПБ.

По данным пресс-службы, о кошке, кричащей на заборе высотой около трёх метров, сообщили спасателям очевидцы. Животное проткнуло лапу куском арматуры и не могло выбраться.

Спасателям пришлось, зафиксировав кошку мягкими носилками и одеялом, срезать кусок забора с арматурой и в таком виде доставить животное в ветеринарную клинику на Сиреневом бульваре.

Врач клиники и медсестра провели животному операцию по удалению постороннего предмета из лапы. Отмечается, что кошка была без ошейника и, скорее всего, жила на улице. На время восстановления после операции её взял к себе волонтёр.

Спасатель Андрей Макаров, принимавший непосредственное участие в спасении кошки, выразил благодарность всем неравнодушным людям, благодаря которым животное не осталось без помощи.

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