Вашингтон, , 23:22 — REGNUM Замёрзший щенок, из головы которого рос хвост, был обнаружен сотрудниками службы спасения Mac's Mission в американском штате Миссури. Об этом 13 ноября сообщает издание Mirror.

Пёс, которому от роду всего десять недель, получил кличку Нарвал, в честь вида китов, у которых на голове есть костяной отросток в виде рога. Фото и видео щенка, опубликованные на странице организации в Instagram, собрали за сутки десятки тысяч лайков и сотни комментариев.

Щенка обследовали специалисты, ему был сделан рентген и было выдано заключение, что удалять хвост на голове малыша нет необходимости, он не приносит щенку дискомфорта. Хвост никак не связан с внутренними органами, щенок не может им вилять или просто шевелить.

Большое количество пользователей социальных сетей изъявили желание стать хозяевами щенка. Однако персонал службы спасения пока не отдаёт животное на «усыновление», так как ветеринары хотят сначала понаблюдать за его состоянием и сделать щенку необходимые прививки.

Персонал центра Mac's Mission, специализирующегося на спасении животных с различными отклонениями и травмами, отмечает, что популярность Нарвала в соцсетях помогла большому числу людей узнать о работе центра по спасению животных.

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