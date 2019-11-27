Джефферсон-Сити, США, 27 ноября 2019, 13:32 — REGNUM В результате взрыва на химзаводе в округе Джефферсон штата Техас пострадали два человека. Об этом 27 ноября сообщило издание The New York Times.
На данный момент объявлена эвакуация в радиусе 800 м от предприятия. Причина ЧП не сообщается.
Также пока нет информации о состоянии пострадавших, которые были госпитализированы.
Ранее в результате утечки азота на химическом заводе в Египте отравилось более 80 человек, из них большая часть — школьники.
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