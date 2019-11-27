Тула, , 12:58 — REGNUM Взрыв прогремел во дворе жилого дома в Туле утром 27 ноября, в результате пострадал один человек. Следственные органы возбудили уголовное дело по статье о покушении на убийство общеопасным способом и по статье о незаконном приобретении и ношении взрывчатых веществ, сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону.

Хлопок рядом с автомобилем, припаркованным во дворе жилого дома по улице Болдина в Туле, прогремел утром в среду. В результате травмы получил мужчина.

«В настоящее время устанавливаются все обстоятельства и мотивы произошедшего, расследование уголовного дела продолжается», — сообщили в СК.

По данным местных СМИ, пострадавший госпитализирован, ему предстоит операция.