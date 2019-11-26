Багдад, , 23:31 — REGNUM Шесть человек стали жертвами серии взрывов в столице Ирака Багдаде. Об этом 26 ноября сообщает телеканал al-Sumaria.

По предварительным данным, в городе произошло как минимум три взрыва. Все взрывы стали результатом срабатывания самодельных бомб, заложенных в разных районах Багдада.

Две бомбы были заложены в мотоциклы, которые были размещены в районе аш-Шааб на севере города и в районе Шухада аль-Баяа на юго-западе города. Ещё одна самодельная бомба взорвалась в рядом с рынком в районе Балядият на востоке Багдада.

В результате серии взрывов погибли шесть человек, ещё 15 получили ранения. О состоянии пострадавших не сообщается. До настоящего времени ни одна из террористических группировок не взяла на себя ответственность за взрыв.

Ранее ИА REGNUM сообщало о шести погибших и 30 пострадавших в результате подрыва взрывного устройства в Багдаде.

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