Багдад, , 02:53 — REGNUM Число погибших в результате подрыва самодельного взрывного устройства в иракском Багдаде увеличилось до шести человек, сообщает агентство «Синьхуа» со ссылкой на осведомленные источники в министерстве обороны Ирака.

По предварительной версии, бомба была заложена под автомобилем. В результате взрыва погибли шесть человек, еще 30 получили ранения разной степени тяжести.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее произошел взрыв на площади Таяран в столице Ирака Багдаде. Правоохранительные органы пока не могут подтвердить, связан ли взрыв с антиправительственными протестами, проходящими на площади Тахрир в центре Багдада.

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