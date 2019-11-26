Москва, , 20:40 — REGNUM Четырёх мужчин, подозреваемых в нападении с ножом на прохожего на юго-востоке Москвы, задержала полиция в ходе плана «Перехват». Об этом 26 ноября сообщает пресс-служба ГУ МВД по городу.

Информация о ранении мужчины на улице Шоссейной в городе Москве была получена полицией около 15:33 мск. Полицейскими был объявлен в городе план «Перехват», в результате которого сотрудниками ДПС был обнаружен и остановлен автомобиль Lada Priora с подозреваемыми.

Четверо мужчин, ехавшие в автомобиле, были доставлены в отделение полиции для дальнейших разбирательств. Мужчина, пострадавший при нападении злоумышленников, был госпитализирован.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов устанавливают причины и обстоятельства нападения на мужчину. Начата доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Ранее ИА REGNUM сообщало о нападении троих злоумышленников на прохожего в Москве.

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