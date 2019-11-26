Москва, , 18:24 — REGNUM Трое злоумышленников напали с ножом на прохожего, ранили его и скрылись на юго-востоке Москвы. Об этом 26 ноября сообщает пресс-служба ГУ МВД по городу.

Информация о нападении на мужчину поступила в полицию около 15:33 мск. По предварительным данным, трое неизвестных напали на мужчину на улице Шоссейной, нанесли ему ранения, после чего скрылись на автомобиле Lada Priora.

Для задержания злоумышленников в Москве введён план «Перехват»

Сообщается, что пострадавший мужчина заявил в отделении полиции, что нападавшие на него были глухонемыми. Почему он сделал такой вывод, мужчина объяснить не смог. Полиция Москвы не дала никаких комментарий по данной информации.

Ранее ИА REGNUM сообщало о задержании в Московской области подозреваемых в серии разбойных нападений на таксистов.

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