Тирана, , 12:01 — REGNUM Рано утром 26 ноября от подземных толчков в домах столицы Албании звенела посуда, стоял страшный гул, а в квартирах на потолке и стенах появились трещины. Так описала события прошедшего утра 26 ноября гражданка России Алла, которая на протяжении семи лет живёт в Тиране.

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«Дом трясло с невероятной силой, показалось, что около минуты. После этого люди выбегали на улицу прямо в пижамах, было очень страшно», — приводит РИА Новости слова женщины.

Алла добавила, что были слышны встревоженные голоса выбегающих по лестнице на улицу прямо в пижамах людей.

«Улица была полна паникующих и мёрзнущих людей. Спросонья все очень испугались, конечно», — добавила россиянка.

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Она отметила, что это уже второе сильное землетрясение за последние два месяца, и теперь, по ее наблюдениям, многие реагируют спокойнее.

Как сообщало ИА REGNUM, землетрясение магнитудой 6,4 произошло неподалёку от албанской столицы Тираны в ночь на 26 ноября. Эпицентр находился на 10 км северо-западнее города Шиджак, очаг залегал на глубине 20 км.

По последним данным, жертвами сейсмологического явления стали семь человек, ещё более 300 человек пострадали. Как заявили в посольстве РФ, сведений о пострадавших в результате землетрясения гражданах России не поступало.

В настоящее время на месте происшествия продолжают работать спасатели. Под завалами могут находиться десятки людей.