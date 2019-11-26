Тирана, , 11:12 — REGNUM Число жертв землетрясения в Албании увеличилось до семи, еще более 300 человек пострадали, 26 ноября сообщает Koha Jone со ссылкой на местное министерство здравоохранения и соцзащиты.

Ранее сообщалось о двух погибших. Под завалами могут находиться десятки людей. На месте происшествия работают спасатели.

Как сообщало ИА REGNUM, землетрясение магнитудой 6,4 произошло утром 26 ноября. Эпицентр находился в десяти километрах от города Шиджак, расположенного недалеко от столица Албании Тираны.

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