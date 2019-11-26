Хабаровск, , 07:30 — REGNUM В правительстве Хабаровского края не исключают, что скандальная история с обысками на предприятиях, входящих в группу Торэкс, крупнейшим активом которой является единственный на Дальнем Востоке электросталеплавильный завод «Амурсталь», очень похожа на рейдерский захват, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Исполняющий обязанности председателя правительства Хабаровского края Юрий Золочевский на совещании, посвященном критической ситуации на заводе «Амурсталь», отметил, что не исключает попытки рейдерского захвата ключевого металлургического завода региона.

«Завод может переживать рейдерский захват со стороны одного из учредителей группы компаний. Тривиальная схема, никакой политики. Если это так, мы обратимся к правоохранительным органам с просьбой проверить эту историю», — заявил Золочевский.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство Хабаровского края заявило о намерении обратиться в Генеральную прокуратуру России с просьбой дать оценку действиям силовиков, устроивших обыски в офисах компаний группы Торэкс. Крупнейший актив компании — металлургический завод «Амурсталь» — в связи с данной ситуацией оказался под угрозой остановки. Банки прекратили финансирование, поставщики уже семь дней не поставляют металлолом и прочие материалы. Завод может полностью остановиться, это приведёт к необратимым последствиям. «Амурсталь» является крупнейшим налогоплательщиком Хабаровского края.