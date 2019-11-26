Хабаровск, , 06:24 — REGNUM Правительство Хабаровского края намерено обратиться в Генеральную прокуратуру России с просьбой дать оценку действиям силовиков, проводившим обыски в офисах компаний, входящих в группу Торэкс. В правительстве региона заявили, что ситуация грозит остановкой единственному на Дальнем Востоке электроплавильному заводу «Амурсталь», который является крупнейшим налогоплательщиком региона, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Информация о намерении хабаровских властей размещена на официальном портале губернатора и правительства края.

«В результате освещения в СМИ информации о выемке документов, кредитующие банки практически в тот же день остановили финансирование. Все иностранные и российские покупатели на протяжении уже 7 дней стоят «на паузе». Имеющиеся у предприятия иностранные контракты находятся под угрозой. Более того, поставщики металлолома и материалов, без которых завод не может работать, также приостановили отгрузку в адрес предприятия. Через 10 дней завод будет полностью остановлен из-за отсутствия металлолома», — сообщил заместитель генерального директора «Амурстали» Дмитрий Козлов.

Козлов также добавил, что остановка завода в зимний период на четверо и более суток приведет к полной потере основного металлургического и производственного оборудования. Стоимость его восстановления обойдётся не менее, чем в 1,5 млрд рублей. При этом в октябре 2019 года на «Амурстали» были зафиксированы рекордные показатели: 97 тыс. тонн стальной заготовки в месяц.

Присутствовавшие на экстренном совещании в правительстве края представители кредитующих банков подтвердили, что финансирование завода с их стороны на текущий момент действительно остановлено. Главной причиной остановки финансирования стало, по словам банкиров, непонимание того, в каком статусе сейчас находится поручитель, давний деловой партнёр губернатора края Сергея Фургала и его супруги Ларисы Стародубовой, Николай Мистрюков, арестован и отконвоирован в Москву.

Николай Мистрюков является соучредителем группы компаний, входящих в Торэкс, равно как и супруга губернатора.

Информации о предъявленных ему обвинениях нет, равно как и нет информации о возбуждении в отношении него уголовного дела.

В этой связи правительство Хабаровского края, встревоженное перспективой остановки крупнейшего металлургического завода и основного налогоплательщика, намерено обратиться в Генеральную прокуратуру России с просьбой дать оценку действиям силовиков.

Как сообщало ИА REGNUM, на прошедшей неделе в офисах предприятий группы Торэкс прошли обыски и выемка документов. Документы были истребованы также в правительстве Хабаровского края. Неофициальные источники сообщали, что интерес силовиков связан с налоговыми нарушениями. Однако вслед за обысками случились аресты Николая Мистрюкова и трех его предполагаемых соучастников. Их подозревают в двух убийствах и покушении на убийство. Сроки давности по этим преступлениям либо истекли, либо на исходе.