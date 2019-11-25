Люксембург, , 22:24 — REGNUM Обстоятельства гибели двухлетнего ребёнка, на которого упала ледяная скульптура, выясняют сотрудники правоохранительных органов в Люксембурге. Об этом 25 ноября сообщает Fox News.

ЧП произошло 24 ноября на рождественской ярмарке, которая проходила на площади Гийома II. Одна из ледяных скульптур, установленных для украшения, рухнула в момент, когда ребёнок находился рядом с ней. Мальчик попал под один из осколков и скончался на месте.

Полиция Люксембурга назвала произошедшее «серьёзным несчастным случаем». Мэр города и премьер-министр Люксембурга выразил глубочайшее соболезнование семье погибшего ребёнка.

Скульптор, изготовивший ледяное украшение, заявил, что находился в шоковом состоянии, когда услышал новость о несчастном случае. Пока неясна причина, которая могла бы привести к обрушению скульптуры, организаторы ярмарки уверяют, что все скульптуры были надёжно закреплены. Обстоятельства произошедшего расследует полиция.

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