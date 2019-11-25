Москва, , 19:31 — REGNUM Пятилетний ребёнок был снят спасателями с козырька магазина после падения из окна девятого этажа в Москве. Об этом 25 ноября журналистам сообщил источник в экстренных службах.

ЧП произошло в районе Марьино на улице Подольской. Мальчик пяти лет выпал из окна на девятом этаже 14-этажного дома и остался жив, получив травмы.

Спасатели прибыли на место происшествия после сообщения о ЧП, полученного от очевидцев. Ребёнка сняли с козырька и передали в руки медиков. Пострадавшего мальчика госпитализировали.

По предварительным данным, врачи диагностировали у ребёнка множественные ушибы и травмы, в том числе травму позвоночника. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Ранее ИА REGNUM сообщало о подростке из города Калуги, который был госпитализирован после падения из окна.

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