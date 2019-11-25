Сеул, , 11:45 — REGNUM В Южной Корее на военном полигоне, расположенном недалеко от границы с КНДР, произошёл взрыв. Об этом сегодня, 25 ноября, сообщило агентство Yonhap со ссылкой на представителя Вооружённых сил страны.

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Предположительно, взрывное устройство сдетонировало в момент, когда во время раскопок грунта на него наткнулся экскаватор. В результате серьёзные ранения получил офицер саперного подразделения. Он был госпитализирован, однако спасти его жизнь медикам не удалось. Ранения оказались смертельными.

Ещё один пострадавший — солдат-срочник в настоящее время находится в больнице, ему оказывается медицинская помощь.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине ноября в Южной Корее в 160 километрах от Сеула взрыв произошёл на территории военной лаборатории, занимающейся разработкой ракетных технологий. В результате происшествия погиб один человек, ещё пятеро были ранены.