Сеул, , 19:49 — REGNUM На территории военной лаборатории в Южной Корее в 160 километрах от Сеула произошёл взрыв. В результате происшествия погиб один человек, ещё пятеро ранены, сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap.

Инцидент произошёл в Тэчжоне в лаборатории, занимающейся разработкой ракетных технологий. По предварительной версии, взрыв был вызван возгоранием ракетного топлива во время его транспортировки для проведения стендовых испытаний перспективного двигателя. В то же время, руководитель испытаний отметил, что ученые в момент взрыва измеряли уровень нитрометана — возгорание могло быть самопроизвольным.

Это уже не первый подобный инцидент: в апреле 2018 года в лаборатории произошёл пожар во время экспериментов, а на расположенном неподалёку заводе оборонной продукции корпорации Hanwha регулярно происходят взрывы — за последние 9 месяцев число погибших уже достигло восьми человек.