Хабаровск, , 07:27 — REGNUM В Хабаровском крае с наступлением морозов растёт количество бездомных граждан. Тревогу соцслужб вызывает рост числа бездомных, у которых имеется жильё. На улицу людей выбрасывают родственники, которые потом сами же звонят в соцслужбы и просят пристроить «бродяжек», — передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Виктор Васнецов. С квартиры на квартиру. 1876

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Руководитель Хабаровского центра социальной адаптации Маргарита Козлова в интервью ИА Хабаровский край сегодня привела дикие факты.

Например, дедушку выкинули на улицу взрослые внуки. У дедушки и прописка в квартире есть, и документы. Поступил звонок в Центр социальной адаптации. Его сотрудники и выяснили, что звонили сами «заботливые» родственники. Дедушке почти 80 лет, он практически не ходит. Сотрудники соцслужбы вызвали участкового. Но прав у него не много: постучал в квартиру — не открыли, на этом всё. Решить проблему мог бы суд. Но у бедных стариков нет денег на услуги юриста.

Ещё один дедушка, собственник квартиры, предпочитает жить в подъезде — дома внук — наркоман. Есть и другие случаи — жены выгоняют из дома мужей — алкоголиков.

Однако всё чаще сотрудники соцслужб сталкиваются с необъяснимой жестокостью взрослых людей, которые не хотят заботиться о своих пожилых родных и просто выгоняют их на мороз.

Как сообщало ИА REGNUM, в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре бездомных в морозы обеспечивают ночлегом и горячей едой.