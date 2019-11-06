Хабаровск, , 11:00 — REGNUM В Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре с наступлением холодов бездомных людей начнут обеспечивать ночлегом и горячим питанием, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Мероприятия проводит региональное министерство социальной защиты. Помощь бездомным оказывают 17 государственных организаций и 7 негосударственных учреждений, включенных в реестр поставщиков социальных услуг. Бездомным не только предоставляют ночлег и еду, но и медицинскую помощь, помогают восстановить документы. В 2019 году в крае оказана помощь 349 гражданам без определенного места жительства.

Как сообщало ИА REGNUM, в Хабаровском крае аномально теплая осень внезапно закончилась. В регион пришли холода. Из-за обледенения была закрыта трасса Хабаровск — Комсомольск-на-Амуре.