Богота, 23 ноября 2019, 07:31 — REGNUM В результате взрыва, произошедшего около полицейского участка в западной части Колумбии, погибли три человека и 10 получили ранения. Об этом 22 ноября сообщает газета El Tiempo.
Трагедия произошла в городе Сантандер-де-Киличао в департамент Каука, вечером 22 ноября. Взрывная волна также повредила соседние здания.
По информации издания, полицейский участок был взорван начинённым взрывчаткой грузовиком.
О мотивах и подробностях произошедшего не сообщается.
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