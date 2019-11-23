Богота, , 07:31 — REGNUM В результате взрыва, произошедшего около полицейского участка в западной части Колумбии, погибли три человека и 10 получили ранения. Об этом 22 ноября сообщает газета El Tiempo.

Трагедия произошла в городе Сантандер-де-Киличао в департамент Каука, вечером 22 ноября. Взрывная волна также повредила соседние здания.

По информации издания, полицейский участок был взорван начинённым взрывчаткой грузовиком.

О мотивах и подробностях произошедшего не сообщается.

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