Богота, , 03:35 — REGNUM Власти Колумбии намерены создать «национальный диалог», направленный на достижение компромисса с обществом по реформам в стране, заявил колумбийский президент Иван Дуке в ходе своего выступления по телевидению.

Дуке заявил, что предметом диалога должна стать социальная сфера страны. Провести такой «диалог» планируется во всех городах страны на следующей неделе. Колумбийский лидер также подчеркнул, что усилит полицейские и военные патрули в тех регионах страны, где продолжаются беспорядки.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 ноября в Колумбии начались масштабные протестные акции, в которых приняли участие около 207 тысяч человек. Из-за беспорядков, охвативших страну, власти пригорода колумбийской столицы Боготы — города Соача — приняли решение ввести комендантский час для несовершеннолетних и ограничить продажу спиртного.

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