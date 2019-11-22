Сухум, , 17:58 — REGNUM Заседание Совета безопасности провёл президент Абхазии Рауль Хаджимба в связи со стрельбой в Сухуме. Об этом 22 ноября сообщила пресс-служба главы Абхазии.

Во время заседания министр внутренних дел Гарри Аршба доложил президенту о мерах, предпринятых для установления личности и розыска злоумышленников. Уточняется, что в настоящее время в связи с ЧП по тревоге поднят весь личный состав МВД.

Хаджимба потребовал от силовых структур предпринять все меры к задержанию преступников, не дав им скрыться за пределами республики

В республике объявлен план «Перехват», задействованы оперативно-следственные группы из числа сотрудников МВД, генпрокуратуры и Службы госбезопасности.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что, по предварительным данным, около 14:40 мск неизвестные в масках открыли стрельбу в кафе «Сан-Ремо» на проспекте Леона в центральной части столицы Абхазии города Сухума.

В результате стрельбы погибли двое мужчин и одна женщина. Ещё одна девушка и двое мужчин были доставлены в больницу с огнестрельными ранениями. В настоящее время пострадавшие находятся в операционной.

Читайте ранее в этом сюжете: Неизвестные открыли огонь в центре Сухума, есть погибшие