Сухум, 22 ноября 2019, 17:10 — REGNUM Три человека погибли и трое пострадали в ходе перестрелки в Сухуме. Об этом 22 ноября сообщили в МВД Абхазии.
В 14:40 трое неизвестных в масках подъехали на машине к набережной Махаджиров в центре Сухума и открыли огонь по людям, сидевшим за столиком возле ресторана «Сан-Ремо».
Через час после инцидента правоохранители обнаружили горящий автомобиль, на котором скрылись нападавшие, в районе «Депо». Полиция разыскивает преступников.
Один из пострадавших — криминальный авторитет Астамур Шамба, 1981 г. р.
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