Ростов-на-Дону, , 16:00 — REGNUM Ростовский суд избрал меру пресечения следователю, захватившему в заложники беременную жену. Фигурант уголовного дела по ст. 127 УК РФ «Незаконное лишение свободы» пробудет под стражей до 19 января 2020 года.

ИА REGNUM напоминает, что в рамках расследования уголовного дела в отношении следователя-захватчика будет проведена судебно-психиатрическая экспертиза.

Инцидент произошёл утром 20 ноября в одной из квартир в центре Ростова-на-Дону. В результате ЧП никто не пострадал.

Подробности читайте здесь: Ростовский следователь взял в заложники беременную жену — трансляция

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