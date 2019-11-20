В Ростове-на-Дону назначена служебная проверка в отношении одного из сотрудников регионального управления СКР. В настоящее время он отстранён от исполнения служебных обязанностей. При этом в ведомстве не раскрывают личности сотрудника.

«В настоящее время выясняются обстоятельства конфликта и его мотивы, никто не пострадал»,— уточнили в следкоме.