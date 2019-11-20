Жители Ростова-на-Дону, ставшие очевидцами штурма квартиры ростовского следователя, сообщили, что оперативники проникли внутрь через дверь и окно.
Ростовский следователь, взявший беременную супругу в заложники, отпустил жену добровольно. В результате произошедшего никто не пострадал. Женщина доставлена в больницу для обследования.
СКР отстранил от работы подполковника, взявшего в заложники беременную жену
В Ростове-на-Дону назначена служебная проверка в отношении одного из сотрудников регионального управления СКР. В настоящее время он отстранён от исполнения служебных обязанностей. При этом в ведомстве не раскрывают личности сотрудника.
«В настоящее время выясняются обстоятельства конфликта и его мотивы, никто не пострадал»,— уточнили в следкоме.
Ростовский следователь взял в заложницы беременную жену в следствие нервного срыва. Силовиков мужчина впустил в квартиру, находясь в полуадекватном состоянии. Официального подтверждения этой информации пока нет.
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Мужчина, взявший жену заложницу, не работает в полиции — ростовское МВД
В ГУ МВД России по Ростовской области опровергли появившуюся в ряде интернет-изданий информацию о том, что взявший в заложники свою супругу мужчина имеет отношение к полиции.
«Задержанный в Кировском районе гражданин не имеет отношения к МВД», — заявили ИА REGNUM в пресс-службе ведомства.
Подполковник ростовского следкома взял в заложники жену, испугавшись обыска
Стала известна личность сотрудника следственного управления СКР по Ростовской области, взявшего в заложники свою супругу. По некоторым данным, им оказался подполковник Сергей Ткачёв. Ряд источников предположил, что обыск в его квартире может быть связан с делом начальника ростовского УФСИН Муслима Даххаева.
В Ростове-на-Дону сняли оцепление вокруг СИЗО
Около полудня в Ростове-на-Дону силовики сняли оцепление в районе следственного изолятора №1. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях.
В Ростове-на-Дону следователь взял в заложники беременную жену — СМИ
В Ростове-на-Дону силовики приняли решение о штурме квартиры, расположенной в центре города. Появилась информация о том, что следователь взял в заложники свою беременную супругу. Переговоры с ним успехом не увенчались.
В центре Ростова-на-Дону силовики оцепили квартал вокруг СИЗО
В Ростове-на-Дону утром 20 ноября оцеплен целый квартал вокруг следственного изолятора № 1, расположенного на пересечении проспекта Кировского и улицы Горького. В связи с этим в центре города-миллионника образовались многокилометровые заторы. В социальных сетях тем временем появились различные версии произошедшего.