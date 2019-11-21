Санкт-Петербург, , 17:41 — REGNUM Столкновение маршрутного автобуса ПАЗ и двух легковых автомобилей произошло днем 21 ноября в Приморском районе Санкт-Петербурга. В результате ДТП пострадали пять пассажиров маршрутки.

Как сообщили в пресс-службе УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленобласти, в 15:55 на регулируемом перекрестке Вербной улицы и Новоколомяжского проспекта водитель маршрутки №363, принадлежащей АО «Третий парк», во время перестроения совершил столкновение с автомобилем Volkswagen Touareg, которым управляла автоледи.

По инерции внедорожник столкнулся с автомобилем Mercedes, также под управлением женщины.

«В результате ДТП пострадали пассажиры маршрутного автобуса, женщины 1985, 1959, 1957, 1974, 1969 годов рождения, которые получили легкие травмы и травмы средний степени тяжести», — уточнили в дорожной полиции.

Ведется проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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