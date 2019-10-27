Санкт-Петербург, , 00:51 — REGNUM В столкновении маршрутки «ПАЗ» и автомобиля Hyundai Solaris службы каршеринга в Петербурге погибли два человека, молодые мужчина и женщина. Среди пострадавших — молодой человек, находившийся за рулём, и несовершеннолетний юноша.

Напомним, ДТП произошло 26 октября около 23:00 мск на пересечении Коломяжского проспекта с Парашютной улицей в Приморском районе Петербурга.

Все погибшие и пострадавшие в аварии находились в легковом автомобиле, уточнили в УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

В пресс-службе управления отметили, что погибли на месте от полученных травм мужчина и женщина, на вид 25 лет.

Водитель Hyundai — мужчина 1999 года рождения — госпитализирован в состоянии средней степени тяжести. Мальчик-подросток, на вид 16 лет, отправлен в больницу с тяжелыми травмами.

«По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия, личности пострадавших устанавливаются», — отметили в дорожной полиции.

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