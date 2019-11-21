Хабаровск, , 10:55 — REGNUM Сотрудники Дальневосточной таможни (ДВТУ) предотвратили вывоз в Китай хабаровского леса на 150 млн рублей. Контрабандный вывоз лесоматериалов осуществлялся организованными преступными группами через подставные фирмы, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Фирмы, значившиеся в документах, как выяснили следователи таможни, фактически заготовкой и реализацией древесины не занимались.

Члены ОПГ незаконно приобретали на территории Дальнего Востока ценные породы древесины — дуба монгольского, ясеня маньчжурского, а затем экспортировали их в Китай по поддельным документам, заявляя при таможенном декларировании недостоверные сведения о происхождении товара.

По выявленным фактам контрабанды лесоматериалов, совершенной группой лиц, возбуждено два уголовных дела. Членам ОПГ грозит до 12 лет лишения свободы.

В операции принимали участие сотрудники Хабаровской и Владивостокской таможен.

Как сообщало ИА REGNUM, в Хабаровском крае исчезают российские лесопромышленные производства, но процветают и множатся китайские пилорамы. Пользы от них экономике региона, по мнению экспертов, никакой, а вреда много. Работают там преимущественно китайцы, НДФЛ и соцвзносы не платятся.