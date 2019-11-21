Хабаровск, , 07:14 — REGNUM В Хабаровском крае общественность встревожена крушением крупных лесопромышленных предприятий. Из четырёх, некогда мощных, лесных холдингов, дававших работу тысячам жителей региона, остался только один. На этом фоне множатся китайские пилорамы — они есть уже практически возле каждого посёлка вдоль БАМа, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Из четырёх лесопромышленных групп сейчас в Хабаровском крае остался только RFP Group. Остальные по разным причина на грани, либо в стадии банкротства.

«Про «Аркаим» история известная. «Римбунан Хиджау» — построен крупный завод, для производства плит МДФ. Но он — стоит. А это ведь дорогая продукция. Не ясно, что будет дальше с «Азия Лес». Инвестиционный климат в крае на этом фоне продолжает ухудшаться. Кто из крупных инвесторов сюда пойдёт, если в любой момент могут забрать лесной фонд? Много говорилось о строительстве целлюлозно-бумажного комбината, но финансирования так и не нашли. При этом ЦБК строится не менее 5 лет», — привело слова генерального директора компании «Азия экспорт» Константина Безносюка ИА ДВ-Новости.

Федеральные власти неоднократно заявляли, что доля лесопромышленного комплекса в экономике ДФО вырастет с 1,5% до 5% к 2025 году. Однако эксперт критически оценивает такие перспективы:

Константин Безносюк «Думаю, это нереально. Китайские пилорамы, число которых значительно выросло в крае в последнее время, такой прирост не дадут. Если пошлина на вывоз кругляка увеличится, а, скорее всего, именно так и произойдёт, то китайцам придётся производить минимальную переработку, например, отправлять за рубеж лафет — обтесанное с двух сторон бревно. При этом центр прибыли у них всё равно находится в Китае. Будет установлена минимальная стоимость, чтобы материал просто пересёк границу. Какие налоги при этом получит наша страна — вопрос. Добавлю, что на всех этих пилорамах и работают, в основном, китайцы, поэтому НДФЛ и социальных отчислений они не делают».

Эксперт отметил, что китайские пилорамы есть уже, практически, по всей ветке БАМа, у каждого посёлка. По его словам, «лесная экспансия» из Поднебесной ничего не даёт экономике Хабаровского края. А вот минусов от такой деятельности — хоть отбавляй. Например, все отходы от лесозаготовки и переработки — кора, щепа, опилки — китайцы выбрасывают, хотя их можно было бы перерабатывать, как это делал до крушения «Аркаим», другие, исчезнувшие предприятия лесной отрасли края.

Как сообщало ИА REGNUM, в последние годы лесную отрасль Хабаровского края трясёт от скандалов и громких банкротств. Рухнул дальневосточный гигант «Аркаим», на его месте возникло новое предприятие. Но оно приняло на работу не более 300 человек, тогда как в «Аркаиме» трудились более 3000. После коррупционного скандала под арест отправился крупнейший лесопромышленник края, гендиректор «Азия Лес» Александр Пудовкин и экс-министр природных ресурсов Василий Шихалев. Но сегодня «Азия Лес» балансирует на грани банкротства. Если компания исчезнет, всё взрослое население отдалённого Солнечного района края потеряет работу.