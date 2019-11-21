Хабаровск, , 08:00 — REGNUM Жительница Хабаровска продала малолетнюю дочь за 250 тыс. рублей. Преступление вскрылось, когда горе-мамашу лишали родительских прав, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Читайте также: В Якутии мать закрыла на два дня в доме четверых детей без еды и воды

Когда неблагополучную мать лишали родительских прав на второго ребёнка, сына, отец детей сообщил, что дочь он не видел уже два года. По месту официальной прописки женщины в Амурске, а также по месту проживания в Хабаровске девочки не оказалось. Мамаша сначала утверждала, что ребёнок пропал, потом, что его украли, потом, что дочка умерла. В итоге она призналась, что продала девочку за 250 тыс. рублей. Амурская городская прокуратура возбудила уголовное дело по ст. 109 УК РФ «убийство».

Девочка не найдена до сих пор. Суд лишил мать родительских прав на сына. Ребёнок передан отцу.

Как сообщало ИА REGNUM, в Якутии мать закрыла на два дня в доме малолетних детей без еды и воды. Сама мамаша веселилась всё это время в компании собутыльников.