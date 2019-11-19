Село Амга, Якутия, , 11:47 — REGNUM В Амгинском районе Якутии 29-летняя женщина оставила малолетних детей одних в доме на двое суток. Всё это время она находилась в компании собутыльников, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Читайте также: Житель Ингушетии, нашедший брошенного младенца, стал его опекуном

Детей, закрытых на навесной замок в доме, обнаружил во время обхода инспектор по делам несовершеннолетних. Он услышал плач детей, в итоге выяснилось, что в доме находились четыре ребёнка от 10 месяцев до 7 лет. Полицейскому из объяснения старшей девочки удалось понять, что их мать ушла по делам два дня назад и больше не возвращалась.

Когда соцработники попали в дом, они увидели голодных, неухоженных, без сил детей. Обогревались дети электрическим обогревателем.

На столе стояла кастрюля с засохшей на дне едой, питьевой воды не было, дом — в запущении.

Десятимесячного брата семилетняя девочка пыталась кормить сухой смесью, разбавляя сырой водой. Плакали от голода и два других брата, трёх и шести лет.

Детей забрали в больницу, мать обнаружили в пьяной компании приятелей.

Возбуждено уголовное дело, сообщили в МВД Якутии.

Как сообщало ИА REGNUM, житель ингушского села Сагопши нашёл младенца, которого бросила мать и решил его усыновить. Своих детей у него нет.