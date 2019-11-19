Село Амга, Якутия, 19 ноября 2019, 11:47 — REGNUM В Амгинском районе Якутии 29-летняя женщина оставила малолетних детей одних в доме на двое суток. Всё это время она находилась в компании собутыльников, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
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Детей, закрытых на навесной замок в доме, обнаружил во время обхода инспектор по делам несовершеннолетних. Он услышал плач детей, в итоге выяснилось, что в доме находились четыре ребёнка от 10 месяцев до 7 лет. Полицейскому из объяснения старшей девочки удалось понять, что их мать ушла по делам два дня назад и больше не возвращалась.
Когда соцработники попали в дом, они увидели голодных, неухоженных, без сил детей. Обогревались дети электрическим обогревателем.
На столе стояла кастрюля с засохшей на дне едой, питьевой воды не было, дом — в запущении.
Десятимесячного брата семилетняя девочка пыталась кормить сухой смесью, разбавляя сырой водой. Плакали от голода и два других брата, трёх и шести лет.
Детей забрали в больницу, мать обнаружили в пьяной компании приятелей.
Возбуждено уголовное дело, сообщили в МВД Якутии.
Как сообщало ИА REGNUM, житель ингушского села Сагопши нашёл младенца, которого бросила мать и решил его усыновить. Своих детей у него нет.