Аксай, Ростовская область, , 03:52 — REGNUM Военнослужащего Южного военного округа задержали сотрудники Федеральной службы безопасности в Ростовской области. Его подозревают в шпионаже в пользу Украины, сообщили 20 ноября в центре общественных связей ФСБ России.

«ФСБ России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьёй 275 УК России («Государственная измена»). Следственные действия продолжаются», — говорится в сообщении.

По предварительной информации, украинский шпион работал по заданию главного управления разведки Минобороны Украины. В ФСБ считают, что задержанный осуществлял сбор секретных сведений военного характера. Утечка таких данных, отмечают в силовом ведомстве, могла нанести ущерб обороноспособности государства.

Ранее Верховный суд России смягчил приговор гражданину Украины Константину Давыденко, признанного виновным в шпионаже, с 10,5 до семи лет колонии.

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