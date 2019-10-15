Симферополь, , 12:54 — REGNUM Верховный суд Российской Федерации смягчил приговор гражданину Украины Константину Давыденко, признанного виновным в шпионаже, с 10,5 до семи лет колонии. Об этом 15 октября сообщили в пресс-службе Верховного суда РФ.

«Приговор Верховного суда Крыма в отношении Константина Давыденко изменить, назначив наказание в виде 7 лет лишения свободы в колонии строгого режима», — постановил судья.

Напомним, в РФ статья за шпионаж предусматривает от 10 до 20 лет заключения.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале 2018 года ЦОС ФСБ сообщил о задержании в Симферополе гражданина Украины, которого подозревали в шпионаже. По данным правоохранителей, Константин Давыденко целенаправленно вёл на территории полуострова сбор в целях сведений о новейших образцах военной техники, электроники, средств связи третьего поколения и приборов ночного видения, утечка которых могла нанести ущерб безопасности РФ. В июне 2019 года Верховный суд Крыма признал Давыденко виновным в шпионаже и приговорил его к 10,5 года лишения свободы.

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