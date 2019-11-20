Соледар, ДНР, 20 ноября 2019, 10:10 — REGNUM За минувшие сутки украинские формирования десять раз обстреляли территорию ДНР из стрелкового оружия, сообщили 20 ноября в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).
Обстрелы зафиксированы на горловском и донецком направлениях.
Жертв среди мирных жителей и повреждения инфраструктуры не зафиксировано.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее ВСУ открыли огонь с позиций, которые они якобы оставили в рамках разведения сил в районе населённого пункта Петровское.
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