Донецк, , 15:37 — REGNUM Украинские формирования открыли огонь с позиций в районе населённого пункта Петровское, которые они якобы оставили при разведении, сообщили 19 ноября в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

«Сегодня в 12:35… вооружённые формирования Украины открыли огонь в направлении населённого пункта Петровское с позиций, расположенных непосредственно в зоне разведения, которые были заявлены украинской стороной и зафиксированы СММ ОБСЕ в отчётах от 13 и 14 ноября как отведённые», — сказано в сообщении.

В связи с обстрелами, работы по разминированию территории, которые проводились сотрудниками МЧС ДНР, были прекращены.

Глава представительства ДНР в СЦКК Руслан Якубов рассказал о нарушении представителям ОБСЕ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД Германии Хайко Маас призвал провести разведение сил по всей линии соприкосновения противоборствующих сторон в Донбассе.

Читайте также: МИД Германии призвал развести силы по всей линии соприкосновения в Донбассе