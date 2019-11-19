Донецк, 19 ноября 2019, 15:37 — REGNUM Украинские формирования открыли огонь с позиций в районе населённого пункта Петровское, которые они якобы оставили при разведении, сообщили 19 ноября в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).
В связи с обстрелами, работы по разминированию территории, которые проводились сотрудниками МЧС ДНР, были прекращены.
Глава представительства ДНР в СЦКК Руслан Якубов рассказал о нарушении представителям ОБСЕ.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД Германии Хайко Маас призвал провести разведение сил по всей линии соприкосновения противоборствующих сторон в Донбассе.
Читайте также: МИД Германии призвал развести силы по всей линии соприкосновения в Донбассе