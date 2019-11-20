Мехико, , 09:49 — REGNUM Землетрясение магнитудой 6,4 произошло недалеко от побережья Мексики 20 ноября. Об этом сообщает местное издание Milenio

Поземные толчки были зафиксированы национальной сейсмологической службой Мексики. По данным специалистов, эпицентр землетрясения находился в 164 км от города Сьюдад-Идальго в штате Чьяпас на глубине 9 км.

Журналисты отмечают, что толчки ощутили жители нескольких регионов. Службы спасения введены в режим повышенной готовности. Проверяются данные о возможных разрушениях и пострадавших. Пока подобные случаи не выявлены.

Ранее землетрясение произошло на у ирано-турецкой границы. 19 ноября были зафиксированы подземные толки магнитудой 4,8.