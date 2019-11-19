Тегеран, , 05:16 — REGNUM Землетрясение магнитудой 4,8 было зафиксировано у границы между Ираном и Турцией, сообщает Европейский средиземноморский сейсмологический центр.

По его данным, эпицентр подземных толчков располагался в 169 километрах к западу от иранского Тебриза. Глубина очага землетрясения составила около десяти километров. Информации о возможных разрушениях и пострадавших не поступало.

Как сообщало ИА REGNUM, ночью 7 ноября произошло землетрясение на северо-западе Ирана. В результате стихийных бедствий, вызванных землетрясением, погибли пять человек, еще 529 пострадали.

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