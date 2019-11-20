Кабул, , 20:55 — REGNUM Афганский политолог Вахид Модждах (Vahid Mojdah) был убит неизвестными возле посольства России в столице Афганистана городе Кабуле. Об этом 20 ноября сообщает телеканал Tolo News.

ЧП произошло около 17:00 (15:30 мск), когда политолог шёл в расположенную поблизости мечеть. По политологу открыли огонь из огнестрельного оружия двое неизвестных, проезжавших мимо него на мотоцикле.

Нападавшие с места происшествия скрылись. До настоящего времени ни одна из радикальных группировок не взяла на себя ответственность за нападение.

Стоит отметить, что Вахид Модждах во время правления радикального движения Талибан (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Афганистане занимал один из ведущих постов во внешнеполитическом ведомстве.

Ранее ИА REGNUM сообщало об убийстве главы управления полиции в одном из уездов провинции Тахар в Афганистане.

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