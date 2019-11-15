Пули-Хумри, Афганистан, , 16:49 — REGNUM 15 ноября официальный представитель управления полиции афганской провинции Баглан (столица провинции — г. Пули-Хумри) заявил, что в результате вооруженного нападения боевиков движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) был убит глава полиции уезда Варсадж провинции Тахар (столица провинции — г. Талукан) Мохаммад Афзал.

По сообщению афганского новостного издания «Tolo News», глава полиции уезда Варсадж провинции Тахар направлялся в столицу Афганистана, город Кабул, когда попал в засаду, организованную боевиками движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на шоссе, соединяющем провинции Тахар и Баглан.

По словам официального представителя управления полиции афганской провинции Баглан, в результате нападения талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) также были убиты три телохранителя Мохаммада Афзала.

Официальные представители движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заявили об ответственности группировки за это нападение.