Волгоград, , 21:27 — REGNUM Более десяти автомобилей протаранил на полном ходу грузовик в Волгограде. Об этом 19 ноября сообщает пресс-служба ГУ МВД по Волгоградской области.

Авария произошла около 20:00 (19:00 мск) на перекрёстке улицы Герцена и 1-й Продольной магистрали. По предварительным данным, грузовой автомобиль, выезжая с улицы Герцена, протаранил автомобили, ехавшие навстречу и попутно ему.

В результате аварии было снесено более десятка автомобилей, пострадал один человек. Движение автотранспорта на данном участке дороги затруднено, водителей просят воспользоваться дополнительными путями объезда.

Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются. На месте работают сотрудники ГИБДД. Предположительно, водитель мог уснуть за рулём, либо у автомобиля могли отказать тормоза.

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